Настя Каменских блеснула в платье-комбинации с кружевной туникой в свой день рождения

Настя Каменских почти два года назад вышла замуж. Певица перестала скрывать свой многолетний роман с Потапом, хоть многие и догадывались об их чувствах. И это при том, что артист развелся с первой женой еще в 2014 году. Влюбленные много путешествуют и поддерживают во всем друг друга. Настя за последние годы феноменально похудела и теперь старается поддерживать форму, хотя поклонники надеются, что скоро она захочет стать мамой.

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4 мая Настя отпраздновала день рождения. Певице исполнилось 33 года. Она устроила домашнее застолье. Девушка предпочла не собирать гостей в период, когда мир объят пандемией коронавируса. При этом она все же нарядилась. Именинница блистала в шелковом платье-комбинции цвета молока. Поверх она накинула кружевную тунику. Тонкий пояс, а также босоножки на шпильке дополнили образ. Впервые за долгое время Каменских не стала укладывать волосы, показав естественные кудри.

«Привет, мой новый год! У нас с тобой столько всего впереди!» — написала она.

Поклонники вновь поздравили девушку и восхитились ее платьем в бельевом стиле, которое напомнило сорочку. «Вау, какая классная», «Безумно красивая», «Наконец-то эти легендарные кудряшки», «Обожаю эти кудри», «Какая нежная», «Очень элегантно», «Похорошела», «Красота неописуемая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что от первого брака у Потапа есть сын Андрей. С наследником артист сохраняет дружеские отношения. А вот Каменских пока не торопится становиться мамой.