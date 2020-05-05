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«Нежнятина»: Топурия вместе с четырехлетней дочерью приоделись в едином стиле

Платья с кружевами-оборками подчеркнули легкость обеих девчонок.

«Нежнятина»: Топурия вместе с четырехлетней дочерью приоделись в едином стиле
Кети Топурия/Фото: https://www.instagram.com/p/B_K0-ZIjcHu/

Кети Топурия вместе с четырехлетней дочерью Оливией приоделись в едином стиле на карантине. Девчонки решили перебрать гардероб, а заодно вспомнить, каково это – надевать не домашние штаны, а нарядные платья.

Так, в кадре малышка появилась в белом наряде с рукавами-оборками. Акцент на детской талии создала пышная юбка солнце, благодаря которой девочка стала выглядеть еще более миниатюрно, чем в жизни. Романтики образу добавило нежное кружево, которым дизайнеры оторочили подол. Кети же подобрала для себя платье в тон с объемными рукавами и кружевным подолом. Благодаря перекликающемуся одеянию стало понятно, насколько маленькая дочь Кети похожа на саму певицу.

Идея артистки не могла остаться незамеченной у женской половины аудитории. «Нежнятина», «На Кети похожа, прямо один в один», «Кукла», «Капелька вся в маму», «Ангелочек», «Где такой наряд приобрести можно?», — пишут они.

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