Пресс на зависть: невестка Орбакайте вслед за Шейк предстала в розовых велосипедках

Как известно, у Кристины Орбакайте большая семья. Ее старший сын Никита Пресняков вырос и уже построил свою семью. У молодого человека в 2017 году состоялась пышная свадьба с Аленой Красновой. На торжестве гуляла даже бабушка жениха — Алла Пугачева. Влюбленные реально счастливы вместе, что можно увидеть и по их соцсетям. Они много путешествуют, занимаются творчеством и пока не думают о детях. А вот самоизолировались супруги на бывшей даче Примадонны.

Вечера Никита и Алена проводят за просмотром сериалов. А вот днем сын Орбакайте музицирует, а его избранница занимается спортом и совершенствует свои навыки фотографа. Ко всему прочему, девушка увлеклась йогой, а в очередной майский день она устроила себе тренировку. Сначала Краснова позанималась с подругой, делая разные физические упражнения.

Она предстала в розовых велосипедках и белоснежном топе. Супруга Преснякова похвасталась накачанным прессом. На этом она не остановилась. Девушка отправилась прогуляться на велосипеде, а вот ее избранник предпочел скейтборд, на котором катается с юных лет. Алена даже не стала переодеваться, просто накинув поверх серую толстовку. Добавим, что недавно также предстала в велосипедках Ирина Шейк. А следом тренд подхватили Анастасия Костенко и Ляйсан Утяшева.

Напомним, что Краснова является настоящей модницей. Она регулярно обновляет гардероб. На днях девушка устроила фотосессию в белом корсете. Модель считает, что эта вещь должна быть у каждой девушки.