Джулия Робертс облачилась в пышное платье-бюстье для импровизированного бала Met Gala

Ежегодно звезды собираются на традиционном бале института костюма Met Gala. Это возможность показать себя и лучшие творения дизайнеров. Обычно создатели нарядов сопровождают свою музу на мероприятии. Но из-за пандемии коронавируса в этом году долгожданный бал был перенесен на неопределенный срок. А так как знаменитости готовятся к этому событию за несколько месяцев, то они решили устроить импровизированный бал в Сети.

Одни вспомнили свои лучшие выходы на Met Gala, другие похвастались нарядами, в которых должны были блистать в этом году. Так Джулия Робертс облачилась в пышное платье-бюстье Carolina Herrera. Многослойный черно-белый наряд со шлейфом точно бы привлек внимание на балу. Актриса решила попозировать в душе у окна. Девушка словно хотела сделать фото для глянца. 52-летняя звезда фильма «Красотка» вновь показала, что находится в прекрасной форме.

Поклонники пришли в восторг от элегантного образа актрисы. Правда, она ограничила комментарии к посту. Своим нарядом для бала похвасталась и Кэти Перри. Похоже, что беременная певица должна была произвести фурор на мероприятии, так как ее наряд больше напоминал купальник. По фасону он повторял один из образов Мадонны. Напомним, что темой Met Gala 2020, которую объявили в ноябре прошлого года, стала «Мода сквозь время».