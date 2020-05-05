«Такая вся домашняя»: Марина Александрова в эффектном платье в пол предстала на карантине

Марина Александрова сыграла главную роль в сериале «Екатерина». Ей блестяще удалось исполнить роль императрицы. А вот в обычной жизни девушка не такая властная и, конечно, не носит платья с кринолином. Актриса состоит в браке с режиссером Андреем Болтенко. У них подрастают двое детей: сын Андрей и дочь Екатерина. Девушка успешно совмещает карьеру и материнство. Но в период самоизоляции она, как и ее коллеги, коротает время дома с семьей.

На днях Марина поделилась новым фото. Она решила наглядно показать, как проходит ее карантин. Артистка предстала в легком белом платье с узором. Наряд в пол свободного кроя скрыл изящную фигуру девушки. Актриса распустила волосы, сидя в кресле и читая книгу. Так как большинство звезд в последнее время предстают в пижамах, Александрова удивила своей оригинальностью.

«Даже не верится, что до третьего класса, я, по собственному желанию, прочитала лишь „Незнайка в солнечном городе“… Знала бы та восьмилетняя Марина, что в будущем, чтение будет одним из любимых ее занятий, она бы удивилась», — поделилась знаменитость.

Поклонники восхитились ее нарядом. Многие сравнили ее с героиней романов. «Замечательная тургеневская девушка», «Платье у вас супер», «Такая вся домашняя», «Какая же ты красивая», — прокомментировали пост подписчики. Оценила look звезды для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Ни для кого не секрет, чтобы прокачать женскую энергетику, девушка должна чаще наряжаться, облачаться в платья. Марина яркая представительница прекрасного пола, которая чаще всего предстает перед нами в роскошных, женственных и в то же время нежных и романтических образах, один из которых мы видим в данный момент. Легкая ткань, нежнейший принт уносят нас в романтику. Учитывая, что Марина в карантин много читает, в домашней обстановке невероятно гармонично, элегантно и нежно смотрится ее образ. Я думаю, что все ее домашние пребывают в невероятной радости в окружении такой красавицы», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.