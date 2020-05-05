Из эксклюзивной коллекции: молодая жена Петросяна выгуляла новый головной убор от Dior

30-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выгуляла новый головной убор от Dior. В отличие от большинства знаменитостей, которые резко сократили свои бюджеты из-за пандемии коронавируса, помощница юмориста решила на гардеробе не экономить. На днях Татьяна появилась на улице в голубом берете, на боку которого отчетливо виднеется закрепленный лейбл. Дополнить образ Брухунова решила свободной джинсовкой с воротником-стоечкой.
Когда подписчики в комментариях усомнились в подлинности аксессуара, Татьяна поспешила пояснить.
«Разумеется, это оригинал. Если не могу позволить себе какую-то вещь, то воздержусь от покупки вообще.
Этот берет Dior был представлен эксклюзивно в бутике Абу-Даби в коллекции весна-лето 2019», — растолковала она для «несведущих».
Стоит отметить, что далеко не все дамы оценили образ. Некоторые подчеркнули, что по их субъективному мнению, берет сюда вообще не подходит. «Я бы лучше подобрала», — сошлись во мнениях они. Другие же наоборот возжелали заиметь себе такую же «шляпку». «Берет просто огонь», «Шляпка просто милейшая», «Кристиан Диор бы абсолютно точно сохранил это фото в папке с избранным!», — расхвалили они Татьяну.