«Очень стильно!»: Нетребко в трикотажном полосатом костюме прогулялась по Вене

Анна Нетребко, чьим постоянным местом жительства является Вена, где карантин стали постепенно ослаблять, уже может себе позволить выходить из дома. И даже посещать магазины одежды и обуви. Недавно она похвасталась одной из своих первых послекарантинных покупок – певица приобрела туфли без каблука, украшенные стразами.

Увы, но в местных торговых точках теперь очереди – все спешат порадовать себя покупками. А в парикмахерские и вовсе не попасть. «Расписаны на два месяца вперед. Возвращение цивилизации…» — пояснила Нетребко.

Поэтому пока Анна убирает свои волосы сама и просто наслаждается прогулками по тихим австрийским улочкам, меняя каждый день наряды. На сей раз оперная звезда выбрала эффектный белый наряд с красными и сними элементами. Поверх полосатых брюк и поло, певица примерила белый кардиган, с красно-синей оторочкой. Городские кроссовки она подобрала идеально в тон своему наряду.