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«Очень стильно!»: Нетребко в трикотажном полосатом костюме прогулялась по Вене

Звезда идеально сочетала брюки с обувью.

«Очень стильно!»: Нетребко в трикотажном полосатом костюме прогулялась по Вене
Анна Нетребко. Фото Global look press.

Анна Нетребко, чьим постоянным местом жительства является Вена, где карантин стали постепенно ослаблять, уже может себе позволить выходить из дома. И даже посещать магазины одежды и обуви. Недавно она похвасталась одной из своих первых послекарантинных покупок – певица приобрела туфли без каблука, украшенные стразами.

Увы, но в местных торговых точках теперь очереди – все спешат порадовать себя покупками. А в парикмахерские и вовсе не попасть. «Расписаны на два месяца вперед. Возвращение цивилизации…» — пояснила Нетребко.

Поэтому пока Анна убирает свои волосы сама и просто наслаждается прогулками по тихим австрийским улочкам, меняя каждый день наряды. На сей раз оперная звезда выбрала эффектный белый наряд с красными и сними элементами. Поверх полосатых брюк и поло, певица примерила белый кардиган, с красно-синей оторочкой. Городские кроссовки она подобрала идеально в тон своему наряду.

«Классные цвета, Анна!», «Какой красивый костюмчик!», «Мне понравился Ваш прикид! Как молодежь выражается. Очень стильно и Вы прекрасны», — прокомментировали образ ее поклонники в Сети.

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