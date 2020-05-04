Поправившаяся Анастасия Решетова подчеркнула фигуру джинсами с высокой посадкой

Анастасия Решетова в октябре прошлого года впервые стала мамой. Она родила сына Ратмира. Теперь модель вместе с рэпером Тимати воспитывает маленького наследника. К слову, артист уже имеет небольшой опыт, так как у него есть дочь Алиса от прошлых отношений. Девочка уже познакомилась с братиком и научилась с ним общаться. В период карантина возлюбленная Тимати еще больше времени уделят наследнику.

После родов Решетова быстро вернулась в форму, но самоизоляция не лучшим образом сказывается на фигуре. Лера Кудрявцева, Ольга Бузова и другие уже пожаловались, что набрали вес. Избранница рэпера тоже поправилась, но она предпочитает не озвучивать свой вес. На днях модель назвала себя «свинотой». А вот поклонники считают, что у девушка прекрасная фигура, особенно для молодой мамы. Обычно Анастасия гуляет на террасе, но, похоже, 4 мая она вышла на улицу и попала под дождь.

На новом фото девушка предстала с мокрыми волосами. Она позировала в лифте в джинсах с высокой посадкой, облегающем топе и косухе. Решетова не побоялась оголить живот. Наряд выгодно подчеркнул ее талию и стройные ноги.

«Хорошо, что будет дождь в ближайшее время. Меньше людей будет шататься по улицам», — заявила она.

Позже возлюбленная Тимати переоделась в толстовку бежевого цвета. Она устроила фотосессию на террасе. Похоже, что модель решила подышать свежим воздухом. Неожиданно Решетова решила объявить, что всегда встанет на сторону семьи.

«У меня уже давно выработался иммунитет к нападкам закомплексованных интернет-троллей. Меня практически ничего не задевает. Но вот когда дело касается моего ребенка, то здесь играют совершенно другие чувства… Я не знаю, каким одноклеточным существом надо быть, чтобы негативить в сторону детей, не для моего понимания вещи… Просто имейте в виду, я свою семью в обиду не дам никогда», — высказалась она.

Многие решили, что модель решила поддержать Яну Рудковскую, которая намерена судиться с журналистами, оклеветавшими ее семилетнего сына Сашу, но девушка заверила, что не в курсе ситуации.