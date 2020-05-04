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«Нереальная»: Лопырева вслед за Брежневой похвасталась эффектным декольте в леопардовом топе

Модель рассказала, что помогает ей комфортно переживать самоизоляцию.

«Нереальная»: Лопырева вслед за Брежневой похвасталась эффектным декольте в леопардовом топе
Виктория Лопырева. фото: globallookpress.com/

Виктория Лопырева год назад стала мамой. Она родила сына Марка Лео от своего возлюбленного Игоря Булатова. Даже с ребенком на руках модель не стала меньше путешествовать. Несколько месяцев девушка ездила по Европе, а в конце 2019 года вернулась в Россию, где тайно расписалась в ЗАГСе со своим избранником. А вот самоизолировалась блондинка в Дубае, куда приехала по работе еще в феврале. Больше месяца она провела в четырех стенах, но теперь уже свободно передвигается по городу.

Многие звезды набрались вес на карантине. Лера Кудрявцева, Ольга Бузова и другие знаменитости с сожалением констатировали, что поправились. А вот Виктория, которая тоже стала больше времени проводить на кухне, по-прежнему хвастается стройной фигурой. Она сделала селфи в леопардовом топе, блеснув пышным бюстом и загорелой кожей. Добавим, что не так давно Вера Брежнева тоже сверкнула бюстом  в топе. Лопырева также запечатлела подросшего сына, который задумчиво смотрел в даль в солнцезащитных очках.

Девушка решила рассказать, что ей помогает комфортно переживать самоизоляцию. По ее словам, сопереживание человеку, который находится рядом, разговоры о наболевшем, медитация, шутки, совместные занятие, просмотры фильмов, а также пробежка и несколько часов в одиночестве помогли ей пережить непростое время.

Виктория Лопырева и ее сын. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Поклонники отметили, что модель действовала правильно. Другие оценили ее внешность. Многие заметили, что блондинка похорошела. «Какая вы нереальная красавица», «Виктория, вы просто красоточка, каждый раз смотрю на вас и восхищаюсь вашей изящностью», «Вы великолепны, как всегда, но не только шикарная, но и мудрая», — прокомментировали пост подписчики.

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