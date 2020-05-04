«Нереальная»: Лопырева вслед за Брежневой похвасталась эффектным декольте в леопардовом топе

Виктория Лопырева год назад стала мамой. Она родила сына Марка Лео от своего возлюбленного Игоря Булатова. Даже с ребенком на руках модель не стала меньше путешествовать. Несколько месяцев девушка ездила по Европе, а в конце 2019 года вернулась в Россию, где тайно расписалась в ЗАГСе со своим избранником. А вот самоизолировалась блондинка в Дубае, куда приехала по работе еще в феврале. Больше месяца она провела в четырех стенах, но теперь уже свободно передвигается по городу.

Многие звезды набрались вес на карантине. Лера Кудрявцева, Ольга Бузова и другие знаменитости с сожалением констатировали, что поправились. А вот Виктория, которая тоже стала больше времени проводить на кухне, по-прежнему хвастается стройной фигурой. Она сделала селфи в леопардовом топе, блеснув пышным бюстом и загорелой кожей. Добавим, что не так давно Вера Брежнева тоже сверкнула бюстом в топе. Лопырева также запечатлела подросшего сына, который задумчиво смотрел в даль в солнцезащитных очках.

Девушка решила рассказать, что ей помогает комфортно переживать самоизоляцию. По ее словам, сопереживание человеку, который находится рядом, разговоры о наболевшем, медитация, шутки, совместные занятие, просмотры фильмов, а также пробежка и несколько часов в одиночестве помогли ей пережить непростое время.

Поклонники отметили, что модель действовала правильно. Другие оценили ее внешность. Многие заметили, что блондинка похорошела. «Какая вы нереальная красавица», «Виктория, вы просто красоточка, каждый раз смотрю на вас и восхищаюсь вашей изящностью», «Вы великолепны, как всегда, но не только шикарная, но и мудрая», — прокомментировали пост подписчики.