«Неимоверно модная в этом сезоне»: Асмус выбрала кожаную юбку плиссе и алый жакет

Кристина Асмус даже на карантине хвастается весенними образами. Она облачается в разные наряды прямо дома. Актриса позирует в них для запоминающихся в итоге фото. Еще в апреле она сменила имидж, сделав короткую стрижку. Теперь девушка экспериментирует с образами. Она уже похвасталась джинсовой коллекцией, деним актриса сочетает с косухами и куртками из того же материала. Также артистка не скрывает, что много ест, поэтому припасла пальто свободного кроя, под которым можно скрыть изменения в фигуре.

А накануне Асмус поздравила свою подругу Иду Галич с днем рождения. Она поделилась снимком, на котором запечатлена с ней и с еще одной именинницей, которая отметила день рождения на день раньше, Юлией Топольницкой. Жена Гарика Харламова выделилась, создав look в стиле total red. Она надела приталенный алый жакет и юбку плиссе из кожи. Туфли-лодочки в тон завершили аутфит.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кристина на фото. многие одарили ее комплиментами. «Вам идет красный», «Кристина, хорошо выглядите. Вам очень идет красное платье», «Как вам к лицу этот наряд», — прокомментировали пост подписчики. Оценила образ звезды для портала Teleprogramma.pro и имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Видим Кристину с шикарной мушкой слева в абсолютно красном цвете, но в разных оттенках. Кристина демонстрирует нам умелое сочетание разных фактур и оттенков самого яркого цвета. Неимоверно роскошный цвет относительно цветотипа актрисы. Жакет приталенного кроя, юбка плиссе, которая неимоверно модная в этом сезоне, сделана под кожу. Ткань сама по себе очень фактурная, вкусная. Кристина яркий цвет успокоила весьма скромной, но в то же время элегантной прической с прямым пробором и пучком. Все настолько роскошно и по-вечернему ярко, хотя этот оттенок можно адаптировать в дневной look. Он будет вполне красиво и нарядно смотреться как днем, так и вечером», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.