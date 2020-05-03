«Красиво и очень нежно»: Цымбалюк-Романовская примерила полуприталенное платье с весенним принтом

В комплекте к наряду шла маска для лица с крупной сеткой-вуалью.

Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила своим поклонникам о любопытном хобби своей мамы. Оказывается, Лидия великолепно шьет и обладает отменным вкусом. Для своей дочери она создала трендовый комплект, состоящий из платья и маски для лица.

Полуприталенное платье по колено было выполнено с акцентом на весенний рисунок – небесно-голубой фон и веточки цветущей яблони. Из такого же материала была пошита и маска для лица, особое кокетство ей придавала крупная сетка-вуаль и накладные белые цветки.

«Когда мама «в теме», а я — «в тренде». А как вам мой новый «дуэт-2020» платье + маска?» — спросила у своих поклонников бывшая жена Армена Джигарханяна.