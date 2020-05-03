Кейт Миддлтон в трикотажной кофточке за 25 тысяч встретилась с медиками в режиме онлайн

Кейт Миддлтон в период пандемии не перестает встречаться с гражданами Англии и подбадривать их в этот непростой момент. Накануне герцогиня Кембриджская побеседовала с акушерками, молодыми родителями и ведущими экспертами отрасли в режиме онлайн.

Королевская особа заметила, что в период пандемии крайне важно, чтобы молодые мамы заботились о своем психологическом состоянии и психическом здоровье. Немалую роль в этом играют медики.

Встречу разделили на два эфира, поэтому Миддлтон успела переодеться. Она предстала в скромном трикотажном бело-голубом джемпере Tabitha Simmons, который можно приобрести в интернет-магазинах за 25 тысяч рублей. А также в романтичном платье с запахом пыльно-голубого оттенка в мелкий белый цветок бренда Boden. Его стоимость определить трудно, поскольку наряд герцогиня приобрела давно, и его уже нет в свободной продаже.