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Кейт Миддлтон в трикотажной кофточке за 25 тысяч встретилась с медиками в режиме онлайн

Герцогиня постаралась приободрить врачей, акушерок и молодых мам в период пандемии.

Кейт Миддлтон в трикотажной кофточке за 25 тысяч встретилась с медиками в режиме онлайн
Кейт Миддлтон. Фото Global look press.

Кейт Миддлтон в период пандемии не перестает встречаться с гражданами Англии и подбадривать их в этот непростой момент. Накануне герцогиня Кембриджская побеседовала с акушерками, молодыми родителями и ведущими экспертами отрасли в режиме онлайн.

Королевская особа заметила, что в период пандемии крайне важно, чтобы молодые мамы заботились о своем психологическом состоянии и психическом здоровье. Немалую роль в этом играют медики.

Встречу разделили на два эфира, поэтому Миддлтон успела переодеться. Она предстала в скромном трикотажном бело-голубом джемпере Tabitha Simmons, который можно приобрести в интернет-магазинах за 25 тысяч рублей. А также в романтичном платье с запахом пыльно-голубого оттенка в мелкий белый цветок бренда Boden. Его стоимость определить трудно, поскольку наряд герцогиня приобрела давно, и его уже нет в свободной продаже.

Кейт Миддлтон. Фото
Кейт Миддлтон. Скриншот аккаунта https://www.instagram.com/katemidleton/

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