«Какая утонченная»: Ходченкова в джинсовой куртке оверсайз отправилась на прогулку с собакой

Светлана Ходченкова не скрывает, что уже больше месяца находится в самоизоляции. Первое время девушка не знала, чем себя занять. Она даже устраивала фотосессии в своих апартаментах в «Москва-Сити». Актриса без стеснения позировала в шелковой пижаме и без макияжа. Но с недавних пор девушка наслаждается хорошей погодой, когда выгуливает свою собаку.

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Ходченкова облюбовала парк, который находится недалеко от ее дома. Теперь каждый раз она демонстрирует новый look, когда выходит на улицу. Недавно девушка облачилась в трендовое пальто в клетку. А с наступлением мая она решила сменить наряд на еще более уютный. Светлана на новых фото предстала в толстовке, бежевых брюках клеш и куртке оверсайз их денима. Как говорят эксперты, в частности стилист Влад Лисовец, джинса актуальна в этом сезоне.

Даже свою собаку артистка облачила в комбинезон. Ходченкова позировала с едва заметным макияжем и выглядела счастливой, обнимая своего питомца. Поклонники одарили звезду комплиментами. «Какая утонченная», «Модница», «Вы самая красивая и привлекательная актриса», «Вызываете восхищение», «Прекрасный весенний наряд», «Вам все идет», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что также недавно блистала в джинсовой куртке свободного кроя Виктория Боня. Светская львица следит за трендами и даже выпускает свою линию одежды.