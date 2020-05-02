Total black: Тимати оделся в одном стиле с подросшей дочкой от Шишковой

Тимати шесть лет назад впервые стал папой. Тогда Алена Шишкова родила от него дочку Алису. Правда вскоре после радостного события пара рассталась. Рэпер закрутил роман с другой моделью Анастасией Решетовой. Влюбленные не торопятся играть свадьбу, хоть год назад на заветном пальце девушки появилось кольцо, похожее на помолвочное. А шесть месяцев назад она родила избраннику сына Ратмира.

Когда наследник Тимати появился на свет, то одной из перых с ним познакомилась маленькая Алиса. Она быстро нашла общий язык с малышом. Теперь она часто бывает в гостях у отца и нянчиться с братиком. А мама девочки Алена Шишкова еще не знакома с новым членом семьи. Рэпер старается не скучать в самозоляции. Он помогает заботиться о шестимесячном наследнике, а также постоянно играет с котами и общается с друзьями по видеосвязи.

Накануне Тимати провел целый день с дочкой. Он сделал селфи с девочкой в лифте. По всей видимости, они ходили на прогулку. В кадре Алиса предстала в дутом пуховике, а также брюках и футболке черного цвета. Лишь лимонный воротник выбивался из стиля total black. В таком же стиле оделся и рэпер. Он позировал в камуфляжных штанах и куртке с кепкой. Как и положено, отец и дочка надели защитные маски.

«Так и живем», — отметил певец.

Поклонники восхитились трогательным фото. «Такие стильные», «Красивые», «Люди в чёрном», «Бомбовые», «Какая стильная малышка», «Даже не узнала вас», — прокомментировали пост подписчики.