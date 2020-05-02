«Какая Лариса красотка»: Долина предстала в платье макси свободного кроя на снимках с отдыха

Лариса Долина в недавнем интервью призналась, что прекрасно проводит время в самоизоляции. Певица проводит время с дочкой Ангелиной и внучкой Александрой на даче.

По словам звезды, у них там тихо и спокойно. Она читает, смотрит фильмы и гуляет на свежем воздухе с родными. Помимо этого, артистка дистанционно продолжает обучать своих студентов. Обычно она много путешествует с внучкой, но в этом году с поездками пришлось повременить из-за пандемии коронавируса.

Накануне дочь Долиной опубликовала летними снимками, сделанными, когда они отдыхали в лагере «Артек». На фото певица предстала в платье макси свободного кроя. Она помогала внучке сажать дерево в саду. В этом же полосатом наряде артистка гуляла с девочкой по набережной и позировала с ней на фоне моря. Ангелина также активно участвовала в жизни дочери. Она позировал на фоне сцены для «Новой волны», где выступала ее мама.

«Ленин и дети“ или немного воспоминаний о внутреннем туризме», — написала наследница звезды.

Многие поклонники пришли в восторг от снимков. «Какие вы молодцы», «Такая прелесть», «Спасибо за порцию классных летних фотографий», «Какая Лариса красотка», «Счастливые девочки», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, на даче у семьи целая стена посвящена Долиной. На ней висят награды певицы и ее снимки разных времен. «Та самая стена, которую Саша под себя хочет переоборудовать?», — поинтересовалась одна из подписчиц. «Точно», — ответила Ангелина.