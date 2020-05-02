Сладости для мужа: Нетребко в платье оверсайз с рукавами буфами позировала у плиты

Анна Нетребко живет на две страны. Когда обострилась пандемия коронавируса, оперная дива давала концерты в Европе, поэтому жила в своей квартире в Вене. Именно там уже больше месяца она коротает дни с семьей на карантине. Но с недавних пор певица стала чаще гулять, так как выходить на улицу жителям Австрии не запрещено. Теперь звезда вновь блистает в своих ярких нарядах, демонстрируя безупречное чувство стиля.

Как оказалось, даже дома Анна выглядит ухоженной и модной, хоть от маникюра ей и пришлось отказаться. Накануне она провела вечер у плиты. Сначала артистка приготовила борщ, а затем занялась сладостями. Она испекла печение в кунжуте. На кадрах, которые сделала ее подруга, оперная дива предстала в белом платье-рубашке оверсайз с принтом. К наряду она подобрала очки с красной оправой, а волосы Нетребко собрала в хвост.

За час она испекла целую противень печенья. Как раз ко дню рождения своего мужа Юсифа Эйвазова. Тенору исполнилось 43 года. В честь этого события артистка опубликовала ряд архивных фото с возлюбленным и трогательно поздравила его со знаменательным событием.

«Желаю тебе, что бы этот внутренний свет никогда не покидал тебя, продолжай радовать нас своими достижениями! И Будь счастлив!», — написала звезда.

Напомним, что пара вместе уже пять лет. Они познакомились в Риме в 2014 году, и тем же летом помолвка. С тех пор супруги неразлучны. Избранник оперной дивы быстро подружился с ее сыном от прошлых отношений Тьяго.