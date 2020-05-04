От устаревших до последнего писка: 10 «горячих» нарядов Насти Каменских

4 мая исполняется 33 года Насте Каменских, известность к которой пришла как к солистке дуэта «Потап и Настя».

Настя – не только талантливая певица, но и весьма эпатажная девушка. Каждое ее появление на экране заставляет публику горячо обсуждать смелые наряды.

Мы решили собрать десятку самых «жарких» костюмов Насти и попросили прокомментировать стилиста Ольгу Трофимову: насколько эти образы остаются актуальными сегодня и можно ли как-то трансформировать их для повседневной жизни?

Прямиком из 80-х

Образ – без сомнения, вечерний, судя по укладке и колготкам, это стиль 80-х, который сейчас очень популярен.

Шнуровку можно закрыть курткой-косухой

Очень эпатажно! Сексуальное атласное платье-бюстье со шнуровкой по бокам, на тоненьких бретельках. Несмотря на всю эпатажность, этот образ вполне можно трансформировать в дневной, если надеть сверху кардиган и дополнить ансамбль белыми или черными кедами или кроссовками. Получится дневной образ в бельевом стиле, который сейчас невероятно актуален.

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Бомбический ультрафиолет

Совершенно «бомбический» ультрафиолет, да еще и в лакированной коже! Цвет – просто убойный, но больше ничего эксцентричного я здесь не вижу, наряд вполне можно использовать как повседневный, — например, с джинсами, платьем, а обувь сюда подойдет любая.

Лучше носить по отдельности

Абсолютный спорт-шик. Здесь замиксованы спортивные брюки с высокой линией талии и широким поясом – и топ-кольчуга, который держится на кольце вокруг шеи. Если вам хочется покрасоваться в таких вещах – я рекомендую носить детали этого образа по отдельности. Например, с такими брюками можно надеть ветровку, бомбер, футболку, — словом, любой другой верх. А с курткой-косухой и кроссовками получится совершенно «убойный» — дерзкий и динамичный – городской стиль для прогулок, например, по набережной.

Добавьте кардиган и кеды

Интересный образ – платье-бюстье с ниспадающими объемными рукавами, в абсолютно кислотном цвете – ультрафиолет с огненно-алым принтом под зебру, который мегапопулярен сегодня. Могу порекомендовать дополнить этот наряд курткой-косухой или кардиганом – и смело использовать в качестве дневного, хотя и довольно эксцентричного, образа. А вот с обувью я бы поэкспериментировала: либо объемные ботинки в маскулинном стиле, либо кеды-кроссовки.

С золотой курткой – наряд для отпуска

Здесь Настя очень легкая, нежная, в платье синего цвета. Вместе с эпатажной прической получился образ мега-вамп – очень удачный для какого-то торжественного мероприятия, для «красной дорожки». Впрочем, если заменить прическу, получится летнее платье для отдыха, для отпуска.

Добавьте сюда косуху – красного, серебристого или золотистого цвета, лоферы, и вы получите абсолютно спокойный, но в то же время незаурядный дневной образ.

Боди – отдельно, юбка — отдельно

Настя решила похулиганить и раскрыть все тайны своей юбки. Абсолютно продуманный вечерний образ. Конечно, это сценический наряд, но его тоже можно трансформировать в дневной. Если надевать части этого ансамбля по отдельности, получатся абсолютно спокойные и уравновешенные образы.

Например, к такому боди подойдет любая юбка – кожаная, джинсовая, А-силуэта или юбка-футляр. Юбка-пачка вместе с курткой-косухой и кедами создаст дневной образ.

А черная лакированная юбка-футляр придаст наряду невероятно дерзкий оттенок, уместный для вечернего образа. Настина юбка с рюшами из этого наряда отлично подойдет в качестве одежды для летнего отпуска.

И здесь – лучше разделить «верх» и «низ»

Плохо подобранные шортики с завышенной талией с романтическими рюшами делают яркий акцент на животике Насти. Не особенно удачный образ, но его можно легко трансформировать.

Достаточно снять колготки, надеть нейлоновые носочки и кеды. Топ из Настиного образа заменяем футболкой, — и получаем отличный наряд для пляжного или загородного летнего отдыха.

Можно создать новый образ и с шелковым топом, добавив к нему любую юбку.

Устаревший образ

Сейчас так уже не носят, я думаю, это фото достаточно давнее. Платье-комбинация в бельевом стиле смотрится не лучшим образом…

Если бы хотя бы не просматривалось нижнее белье черного цвета и не было акцента на линии бедер в виде ремня, было бы вполне неплохо. Для чего здесь меховая горжетка или воротник?

Последний «писк»

Белое боди с высокой линией бедер – последний «писк» моды, особенно для юных девушек. Такое боди можно носить с джинсами с заниженной талией. Такие брюки, как в Настином наряде, можно легко перенести в повседневный образ.

Если же говорить о боди – к нему подойдет, например, юбка из экокожи или лакированной кожи, плюс брутальные объемные ботинки или черные лоферы на шнуровке, тогда получится вечерний образ.

Справка:

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

А вы бы хотели повторить образы Насти Каменских в своем гардеробе?