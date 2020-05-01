«Вот это ноги!»: 31-летняя Дитковските появилась перед камерой в ультракоротком платье с декольте

31-летняя актриса Агния Дитковските появилась перед камерой в ультракоротком платье с декольте. Бывшая супруга Алексея Чадова старается развлекать себя и свою аудиторию на карантине: так, мать двоих детей запустила собственную юмористическую рубрику, в рамках которой на днях появилась в эффектном образе. Перед камерой Агния предстала в черном ультракоротком обтягивающем платье, которое выгодно подчеркнуло изгибы ее стройного тела.

Помимо длины изюминкой наряда стало и глубокое декольте, благодаря которому Дитковските удалось сделать удачный акцент на пышной груди. Чтобы же образ выглядел не так откровенно, Агния набросила на плечи черный удлиненный пиджак.

больше по теме Дитковските продемонстрировала соблазнительную фигуру в мокром купальнике Актриса утроила откровенную фотосессию на фоне заката на Бали.

В комментариях поспешили обратить внимание на эффектные ноги актрисы. Благодаря блестящим босоножкам на шпильке конечности стали выглядеть еще соблазнительнее. «Вот это ноги, Агния!», «Пожар просто», «Отчего такая дама и все еще не нарасхват?» — пишут они ей.