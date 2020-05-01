«Вот это ноги!»: 31-летняя Дитковските появилась перед камерой в ультракоротком платье с декольте

31-летняя актриса Агния Дитковските появилась перед камерой в ультракоротком платье с декольте. Бывшая супруга Алексея Чадова старается развлекать себя и свою аудиторию на карантине: так, мать двоих детей запустила собственную юмористическую рубрику, в рамках которой на днях появилась в эффектном образе. Перед камерой Агния предстала в черном ультракоротком обтягивающем платье, которое выгодно подчеркнуло изгибы ее стройного тела.
Помимо длины изюминкой наряда стало и глубокое декольте, благодаря которому Дитковските удалось сделать удачный акцент на пышной груди. Чтобы же образ выглядел не так откровенно, Агния набросила на плечи черный удлиненный пиджак.
В комментариях поспешили обратить внимание на эффектные ноги актрисы. Благодаря блестящим босоножкам на шпильке конечности стали выглядеть еще соблазнительнее. «Вот это ноги, Агния!», «Пожар просто», «Отчего такая дама и все еще не нарасхват?» — пишут они ей.