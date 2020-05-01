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«Светомузыка»: Киркоров посетил Урганта в эксклюзивном пиджаке из «зеркала»

Король отечественной поп-музыки в свой день рождения побывал на вечернем шоу Первого канала.

«Светомузыка»: Киркоров посетил Урганта в эксклюзивном пиджаке из «зеркала»
Певец Филипп Киркоров. Фото: Инстаграм

Накануне свой день рождения отметил известный и эпатажный артист Филипп Киркоров. По этому случаю исполнитель отправился в гости к Ивану Урганту на его вечернее шоу. Пришел он не с пустыми руками – певец показал, какие куклы с его лицом теперь продаются, и отметил, что вынужден зарабатывать, торгуя «своим изображением».

Удивил музыкант еще и своим блестящим видом — в самом прямом смысле. Для выхода Киркоров выбрал пиджак из «зеркала» Balmain, чем вызвал волну шуток в свою сторону. «Светомузыка», — воскликнул соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев, а сам Иван заметил: «Теперь я понимаю, что ты — ожившая строчка из собственной песни «Даже в зеркале разбитом»! Как же тебе идут эти блестящие бессмысленные вещи».

Филипп Киркоров и Иван Ургант. Кадр из шоу "Вечерний Ургант"
Филипп Киркоров и Иван Ургант. Кадр из шоу «Вечерний Ургант»

Артист рассказал, что за время в самоизоляции переосмыслил многое и пришел к выводу, что нужно продать свой гардероб.

«За исключением вот этого, нового, кстати, у Неймара такой и у меня, больше ни у кого. У меня такая куртка и у него, больше ни у кого. Мне в день рождения прислал сам Оливье Рустен, дизайнер бренда», — сообщил Киркоров.

Артист объявил, что намерен избавиться от своего гардероба полностью, а освободившееся помещение переоборудовать под студию. Кроме того, звезда сцены значительно похудел: Киркоров стал легче почти на 30 килограммов, по его признанию, благодаря гимнастике, которую ему «преподает онлайн» Ирина Виннер.

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