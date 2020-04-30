«Глаз не отвести»: 41-летняя Ирина Пегова подчеркнула фигуру черным платьем в пол

Ирина Пегова несколько недель провела в Белоруссии на съемках. В свободное время артистка успевала гулять, заниматься спортом и делится новыми фото. Но недавно она вернулась в Россию. Девушка решила самоизолироваться не в Москве, а в деревне Нижегородской области, где живут ее родные. Первое время она посвящала уборке, а потом даже очистила близлежащий к ее дому лес от мусора. Актриса наслаждается временем, которое может посвятить родным и новым хобби — живописи.

Обычно 41-летняя Пегова всегда находится в гуще событий. На днях она вспоминала, как зажигала на паркете в рамках шоу «Танцы со звездами». А в деревне девушка стала чаще носить простые наряды, отказалась от макияжа, а вместо танцев устраивает пробежки по лесу. Накануне она решила пообщаться с поклонниками в прямом эфире. Чтобы привлечь внимание, она поделилась кадрами, на которых предстала в женственном образе.

Ирина позировала в черном платье в пол, подчеркнувшем ее пышные формы. Она сделала макияж с акцентом на губы. а также украсила голову яркой чалмой. В ушах актрисы поблескивали серьги с перьями. «Красота с русским характером!», — написала она.

Поклонники пришли в восторг от роскошного образа. Многие одарили звезду комплиментами. «Царица, глаз не отвести», «Стройняшка», «Вам очень идёт всё яркое, супер», «Шамаханская царица!», «Не надо худеть», «Ирина, вам любой образ к лицу», «Обалденный образ! Разная! Браво», — прокомментировали пост подписчики. А вот в прямой эфире Пегова вышла уже в платье в цветочек.