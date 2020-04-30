«Люблю себя такой»: Боня продемонстрировала неидеальную фигуру в лосинах и джинсовой рубашке

Виктория Боня обычно много путешествует, но этой весной все звезды коротают дни дома в самоизоляции. Светская львица живет в Лондоне, куда переехала в прошлом году, но в марте она приехала в Ниццу. Именно там была в тот момент ее дочь Анджелина. Она навещала отца и задержалась, чтобы отметить день рождения. Теперь во Франции телеведущая посвящает время наследнице, а также ведет свой бьюти-блог.

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Как известно, Боня является модницей. Она даже создает свою линию одежды. Модель очень любит наряды из денима. Так накануне она сняла себя дома. Девушка позировала в белом кроп-топе и черных лосинах. Поверх она накинула джинсовую рубашку. Волосы Виктория собрала в хвост, а также сделала макияж с акцентом на губы. Она сидела на полу и демонстрировала неидеальную фигуру.

«Люблю настоящие фотки! Раньше все время обрабатывала их, а сейчас хочется живых, со складками, с недостатками! Люблю себя такой», — заявила знаменитость.

Поклонники восхитились тем, как девушка выглядит в 40 лет. Они поддержали ее инициативу, публиковать настоящие снимки. «Всем бы в 40 так выглядеть», «Это круто, наконец-то люди перестанут гнаться за совершенством», «Какой стильный наряд», «Как одна рубашка преображает образ», «Какие складки и недостатки? Вы не просто хорошо выглядите !», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что на днях Боня призналась, что Ксения Собчак обращалась к ее стилистам и просила скопировать ее образы. Между светскими львицами уже не первый год возникают конфликты.