Анна Заворотнюк в сером комбинезоне позировала у дома мамы в Крекшино

Анна Заворотнюк долгое время жила в Нью-Йорке, где училась и работала. Она вернулась в Россию незадолго до того, как ее мама Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице. Вот уже больше шести месяцев актриса находится под наблюдением врачей. Она лечится от тяжелой болезни. Долгое время родные знаменитости хранили молчание. Но с недавних пор старшая дочь артистки время от времени рассказывает о состоянии своей мамы.

24-летняя дочка Заворотнюк отметила Пасху с семьей в доме своей мамы в Крекшино. Девушка именно там проводит время после возвращения на родину. По всей видимости, и все майские праздники она проведет с родными в самоизоляции. Накануне Анна опубликовала снимок, на котором позирует на крыльце особняка. она предстала в элегантном сером комбинезоне на молнии. Кроссовки и объемные локоны дополнили лаконичный образ.

Девушка поделилась списком сериалов, которые советует посмотреть. В ее списке оказались «Отчаянные домохозяйки»,

«Большая маленькая ложь», «Сплетница», «Почему женщины убивают» и другие картины. Наследница также насладилась пирогами, которые приготовила мама Заворотнюк. «Пироги бабушки — это бесценно», — призналась девушка. Дочка Заворотнюк также часто делится бьюти-секретами, рассказывает, чем занимается на самоизоляции, а также демонстрирует стильные образы.