«Женственно и красиво»: Виктория Лопырева выбрала алое платье от Терехова на карантине

Виктория Лопырева коротает дни в самоизоляции в Дубае. Больше месяца модель провела в четырех стенах с мужем Игорем Булатовым и годовалым сыном Марком Лео. Для девушки этот период стал возможностью вспомнить свои кулинарные способности, а также больше времени уделить наследнику. Лишь недавно в ОАЭ было разрешено выходить на улицу, поэтому теперь вечерами модель еще и гуляет на свежем воздухе.

Накануне Виктория похвасталась снимком в купальнике. Модель восхитила идеальной фигурой. Поклонники решили, что девушка не ест вредной еды. Но блондинка сразу доказала обратное. На новом фото она запечатлела оладьи на кефире, которые приготовила для родных. При этом модель позировала в алом платье с глубоким декольте от Александра Терехова. Легкий макияж и выпрямленные локоны дополнили образ.

«Знала ли я, что буду носить новые платья Терехова по особым случаям», — задала риторический вопрос звезда.

По словам Виктории, иногда баловать себя запрещенными продуктами нужно. Поклонники восхитились кулинарными способностями девушки, а также ее нарядом. «Платье — восхитительное! В славянском стиле, очень женственно и красиво», «Ну какая красивая! Весна», «Какая вы классная» , — прокомментировали пост подписчики. К слову, Лопырева также пообщалась с поклонниками и поделилась редким фото из ЗАГСа. Напомним, что она расписалась с Булатовым в прошлом году, а пышную свадьбу отложила до лучших времен.