18-летняя внучка Ротару вслед за Стешей Маликовой облачилась в яркий спортивный костюм

Уже больше месяца не только в России, но и в других странах люди вынуждены соблюдать карантин. Сидеть целыми днями в четырех стенах оказалось не самой простой задачей. Но артисты рады побыть с семьей. А вот внучка Софии Ротару в прошлом году поступила в престижную американскую школу дизайна «Парсонс». Теперь она живет в Нью-Йорке, где ситуация с пандемией коронавируса стоит очень остро.

18-летняя София Евдокименко самоизолировалась в большой квартире с панорамными окнами. Девушка не только наслаждается красивыми видами, но и старается не давать скучать поклонникам. Как и многие юные особы, даже дома она старается выглядеть привлекательно. На новом фото внучка Ротару предстала в нежно-голубом спортивном костюме. Джоггеры и кроп-топ подчеркнули фигуру красотки и позволили похвастаться стальным прессом.

Также София сняла видео с зажигательными танцами. На этот раз она позировала в джинсах и белом топе двигалась под музыку. Девушка показала почти пустые улицы города. Поклонники восхитились красотой внучки певицы. К слову, недавно в ярком спортивном костюме отметилась и дочь Дмитрия Маликова Стефания. Она коротает дни в самоизоляции с семьей за городом.

«Вау классное фото. Крутой костюм, тебе идет», «Такой костюм красивый, крутой», «Очень красивая», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Софья с малых лет стала работать моделью. В 2016 году Евдокименко победила в номинации «Лучшая модель» на церемонии Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize в Киеве. Также девушка занимается музыкой и не исключает, что пойдет по стопам бабушки.