«Вот это тортик!»: дочь Алсу в джинсах-бойфрендах и футболке оверсайз отметила 12-летие

Девочке пришлось отказаться от шумной вечеринки, но родители не оставили ее без праздника.

Алсу соблюдает режим самоизоляции со своей семьей. Певица еще в марте стала привыкать к тому, что выходить из дома без необходимости нельзя. Она занялась делами, до которых у нее не доходили руки. Девушка перебрала гардероб, выкинула старые вещи и навела порядок. Также она стала больше общаться со своими детьми. 29 апреля день рождения отметила ее младшая дочь Микелла. Девочке исполнилось 12 лет.

Так как из-за пандемии коронавируса нельзя собираться большими группами, то от вечеринки именинница отказалась. Но она сняла клип со своей сестрой Сафиной и мамой прямо дома, чтобы порадовать поклонников и презентовать трек «Не твоя». А Алсу поздравила ее в соцсети, назвав любимой и талантливой. Вечером семья собралась за праздничным столом. Микелла получила в подарок много цветов, воздушный шар и двухъярусный торт, украшенный фигуркой именинницы в миниатюре.

Обычно в праздники принято наряжаться, но девочка решила не изменять своему стилю. Она облачилась в джинсы-бойфренды и белую футболку оверсайз с принтом. Алсу предстала в блузке с объемными рукавами и черных брюках.

«Спасибо всем большое за ваши поздравления и отзывы на клип «Не твоя»! Я счастлива, что вам нравится то, что я делаю! Теперь только вперед! Спасибо моей семье и моим друзьям за сегодняшний день! Он был классный! Мой торт — это вообще отдельная тема! Все мои интересы и любимые вещи на нем», — рассказала Микелла.

Поклонники вновь поздравили дочку Алсу. Многие отметили, что она очень похожа на маму. «Какие красивые девочки! Микелла — мамина ксерокопия», «Какие же милые, столько любви! Девчонки, молодцы!», «На этой фотографии прям на маму похожа», «Вот это тортик! Поздравляем», — прокомментировали пост подписчики.