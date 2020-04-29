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«Как ни крути, на улице весна!»: Бузова отметилась в топе-бра и брюках небесного цвета на работе

Телеведущая похвасталась результатом своих тренировок.

«Как ни крути, на улице весна!»: Бузова отметилась в топе-бра и брюках небесного цвета на работе
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова даже на карантине не сбавляет активность. Телеведущая коротает дни в квартире, которую снимает вместе с возлюбленным Давидом Манукяном. В конце года она надеется переехать в свой дом, где сейчас идет ремонт. В самоизоляции девушка не только демонстрирует идиллию с бойфрендом, но и каждый день общается в прямом эфире со звездными друзьями, обсуждая с ними злободневные темы и устраивая батлы.

А также Ольга ходит на работу. Несмотря на самоизоляцию, съемки шоу «Дом-2» не прекращаются. Ксения Бородина вернулась на съемочную площадку в начале апреля. А ее соведущая вообще постаралась не делать перерыва. Но она в беседе с Лерой Кудрявцевой призналась, что поправилась. Поклонники подозревали, что Бузова беременна, но оказалось, что она просто набрала вес. Изменения в фигуре девушка прятала под объемными нарядами.

Но вот уже около недели телеведущая активно занимается спортом дома. Она делает это в прямом эфире, чтобы мотивировать поклонников. После очередной тренировки Ольга приехала на съемки. Она облачилась в топ-бра розового цвета и укороченные брюки небесного оттенка. Туфли-лодочки и объемная укладка дополнили образ.

«Как ни крути, на улице весна! Иду в кадр! А вот и результат уже подъехал», — сказала девушка, красуясь у зеркала.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/stories/buzova86/

Многие поклонники восхитились внешним видом Бузовой. Девушка была в приподнятом настроении. К слову, она не скрывает, что хочет стать мамой. По словам телеведущей, она решится рожать, когда будет уверена, что ее семья по-настоящему крепкая.

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