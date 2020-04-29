«Штаны и безразмерные кофты»: Варнава призналась, что у нее две гардеробные

Популярная телеведущая и юмористка Екатерина Варнава для многих поклонниц является иконой стиля. Ее аутфиты регулярно вызывают волну восторгов в «Инстаграме». Звезда признается, что ее можно назвать шопоголиком – красавица обладает завидным для многих модниц богатством:

«У меня две гардеробные, — рассказала Варнава в интервью порталу порталу Woman Journal. И удивила: «Дело в том, что в обычной жизни я ношу спортивные штаны и безразмерные кофты».

Звезда объясняет свою привычку к оверсайз тем, что уже давно ценит в одежде комфорт и удобство. И никогда не станет надевать то, что доставляет дискомфорт или не идет ей. Причем за модой Варнава совсем не следит: «Ношу только то, что, по моему мнению, мне идет».

Знаменитая юмористка в настоящее время является участницей шоу «Танцы со звездами». Нельзя сказать, что все в ее паре с Денисом Тагинцевым идеально. Они столкнулись с трудностью, вызванной с ростом Екатерины, и им приходится всегда это учитывать при постановке номеров.