Страстная кошечка: Вера Брежнева примерила лаковый кожаный костюм и маску с ушками

38-летняя певица Вера Брежнева примерила на себя лаковый кожаный костюм и маску с ушками. Эффектным образом артистка поспешила поделиться на личной странице в Instagram. Напомним, что со времен участия Веры в «ВИА Гре» прошло 13 лет — с тех пор Брежнева достаточно редко радует свою аудиторию откровенными нарядами. Лишь недавно Вера мелькнула в собственном Instagram полностью обнаженной: тогда эффектный бюст Брежнева прикрыла руками.
В ночь со вторника на среду певица решила побаловать свою аудиторию и разместила архивное видео со светского выхода. В кадре шикарная артистка одета в лаковый кожаный костюм, подчеркивающий изгибы ее тела, а лицо Вера спрятала под кожаной маской с ушками. В качестве обуви Брежнева предпочла сапоги на высоком каблуке.
Некоторые тут же поспешили отметить: в подобном наряде Вера напоминает им возлюбленную Бэтмена — Женщину-кошку. Сама Брежнева, судя по всему, собственным внешним видом осталась довольна, поскольку долго позировала перед зеркалом, осматривая себя со всех сторон.