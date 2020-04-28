Лиза Галкина в клетчатых брюках и кофте с пышными рукавами похвасталась своим «богатством»

Алла Пугачева и Максим Галкин уже месяцев соблюдают самоизоляцию. Они коротают дни в своем замке в деревне Грязь. Скучать паре не дают их наследники — шестилетние Лиза и Гарри. На день рождения Примадонны малыши принарядились, выучили стихи и приготовили цветы. А на Пасху они пекли куличи и красили яйца. В свободное время наследники Примадонны не только учатся онлайн со своими преподавателями, но и играют во дворе.

На днях Галкин показал, как Гарри поет на французском языке. Мальчик перепел хит Эдит Пиаф, поразив пользователей Сети. А накануне шоумен сделал селфи с каждым из наследников. Как оказалось, вечера в замке Лиза коротает, занимаясь любимым хобби. Максим запечатлел наследницу, когда она склеивала из бисера фигурки. При этом девочка была облачена в клетчатые брюки и кофту с принтом и причудливыми рукавами.

«Это у тебя целая коробка? Ооо, какое богатство», — восхитился Галкин коллекцией поделок своей наследницы.

К слову, в кадр попал шкаф с нарядами девочки и несколько пар обуви. По всей видимости, Лиза растет настоящей модницей, как ее мама. Девочка даже дома облачается в стильные наряды. А на праздниках она блистает в пышных платьях. К слову, 71-летняя Пугачева за последние годы сменила стиль. Еще недавно ей подбирал гардероб профессиональный стилист, а теперь она сама подбирает себе образы, вызывая восторг у поклонников звездного семейства.