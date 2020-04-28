«Какая красота»: Мария Погребняк вслед за Рудовой предстала с розовыми волосами

Весна привычно ассоциируется с тем периодом, когда женщинам хочется особых преображений. В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизни почти всех людей. В том числе и знаменитостей, которые привыкли к тому, что всегда должны выглядеть безупречно. Но когда салоны красоты не работают, им пришлось самим делать маникюр и даже красить волосы. Лолита Милявская и Ольга Бузова рискнули сделать себе новую стрижку. Они взяли в руки ножницы и попросту отстригли локоны.

А Мария Погребняк, узнав, что режим самоизоляции продлен до 11 мая, неожиданно сменила цвет волос. Жена известного футболиста Павла Погребняка предстала на новом фото с розовыми волосами. По неизвестным причинам она заколола пряди прищепками. Примечательно, что несколько дней назад в такой же цвет сахарной ваты перекрасилась и актриса Наталья Рудова. Не исключено, что именно с нее взяла пример Мария.

Поклонникам понравилось такое необычное бьюти-преображение. «Цвет волос огонь», «Тренд создаешь», «Вот за это и люблю Машу, такую простую и без понтов!», «Розовая пантера», «Все блондинки начали краситься в розовый», «Какая красота», — прокомментировали пост подписчики. Однако по секрету Погребняк призналась поклонникам, что сменила цвет волос не с помощью краски, а в специальном приложении для телефона, в отличие от Рудовой, которая реально покрасила волосы.