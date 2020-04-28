Селфи в гардеробной: Ляйсан Утяшева вслед за Шейк продемонстрировала фигуру в велосипедках

Ляйсан Утяшева за минувший год постройнела на глазах поклонников. По словам самой девушки, она решила взять себя в руки, перебороть лень и начать заниматься собой. После родов телеведущая не прикладывала усилий, чтобы вернуться в форму. Но теперь она вновь может похвастаться стройными ногами и осиной талией. Находясь в самоизоляции, бывшая гимнастка устраивает онлайн-тренировки вместе с мужем Павлом Волей, а также звездными гостями.

Находясь в четырех стенах, Утяшевой некогда скучать. Она не только снимает ролики с упражнениями, но и занимается детьми. Шестилетний Роберт и четырехлетняя София постоянно нуждаются в заботе и внимании родителей. При этом телеведущая находит время, чтобы похвастаться очередным аутфитом. Накануне Ляйсан сделала селфи в гардеробной. Она облачилась в безрукавку и велосипедки. Наряд дополнили кроссовки. Наряд подчеркнул подтянутую фигуру знаменитости.

В начале года Утяшева сменила имидж. Она сделала короткую стрижку. На этот раз она решила завить локоны, сделав объемную прическу. Поклонники восхитились тем, как в 34 года выглядит звезда.

Отметим, что велосипедки снова находятся на пике популярности. На днях в них позировала Ирина Шейк. Она тоже сделала селфи в гардеробной. А вот Анастасия Костенко выбрала оранжевые велосипедки для фотосессии на крыше со своим возлюбленным Дмитрием Тарасовым.