«В таком только землю копать»: Гагарина в пуховом комбинезоне неонового цвета посадила дерево

Полина Гагарина уже больше месяца соблюдает карантин. Девушка не скрывает, что отлучается из дома только ради съемок в некоторых проектах, таких, как шоу «Голос. Дети». Большую часть времени певица уделяет семье. Так на днях она устроила вечеринку для дочери Мии, которой исполнилось три года. По такому случаю дом был украшен воздушными шариками, надувными единорогами, а во дворе установлен батут.

Маленькая именинница изумилась такому сюрпризу. Она, конечно, много играла в этот день и даже вместе с мамой разорвала картонную игрушку, наполненную конфетами. Гагарина веселилась с наследницей в неоновом пуховом комбинезоне. Примечательно, что теперь в этом же стильном наряде, а также в мохнатых белых уггах артистка отправилась сажать дерево. Она с семьей поддержала проект «Сад памяти», созданный в память о героях Великой Отечественной войны.

Полина рассказала о своем дедушке по маме, Владимире Александровиче Мучкаеве, который пережил много событий в то время.

«Ему было суждено воевать на территории Восточной Пруссии, Чехословакии, участвовать в Берлинской операции. Дедушка хорошо знал немецкий, ходил в разведку. По окончании войны он стал кавалером четырех медалей, включая медаль «За отвагу» и медаль «За взятие Берлина». Слава Богу, дед и прадед вернулись домой живыми, хотя получали ранения. Дедушка умер в декабре 1989 года. Сегодня я посадила свое дерево в память о нем и о миллионах погибших на войне», — поделилась артистка.

Поклонники похвалили звезду за то, что она хранит память о предках. А вот наряд Гагариной вызвал у многих изумление. «Нарядилась так, будто зима на улице минус 20, не меньше», «А почему без маски?», «В таком только землю копать», «Угги наверное вычесывать пришлось», — прокомментировали пост подписчики.