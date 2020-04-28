«Ты восхитительная!»: Оксана Самойлова в белоснежном мини-платье блеснула в день рождения

Оксана Самойлова всего два месяца назад стала мамой в четвертый раз. Однако рождение сына омрачил разлад с мужем Джиганом. Рэпер сначала попал в рехаб в Майами, а потом и в России. Девушка не стала раскрывать подробности случившегося, но заявила, что возлюбленный ее обманывал. Она решила с ним развестись. Несколько недель артист не появлялся на публике и не выходил на связь. А 27 апреля в звездной семье состоялся двойной праздник.

Младшей дочери пары Майе исполнилось три года, а самой Оксане стукнуло 33 года. Конечно, больше всего внимания в знаменательный день досталось девочке. Особняк был украшен воздушными шарами, был установлен кенди-бар, а также приглашены аниматоры, которые работали дистанционно по видеосвязи, а во дворе установили батуты. Маленькая именинница блистала в пышном платье из органзы. Розовый наряд и корона создали образ принцессы.

А вот Самойлова подчеркнула постройневшую фигуру после родов белоснежным платьем с объемными рукавами. Наряд также оттенил ее загар. Она также распустила волосы и сделала нюдовый макияж с акцентом на губы. «Впервые за долгое время я не знаю что ждёт меня в перейди, но я уверена что всё обязательно будет хорошо и я снова буду самой счастливой», — отметила именинница.

К слову, к концу праздника Джиган присоединился к застолью. Он поздравил дочку и жену. Теперь поклонники надеются, что пара воссоединится и развода не будет. «Ты восхитительная! С днём рождения», «Оксана, ты заслуживаешь счастья!», «Помирись с Джиганом», «Какая стройняшка», «И это многодетная мама», — прокомментировали пост подписчики.