«Выглядишь, как девочка»: Глюкоза восхитила фигурой в топе и джинсах с высокой талией

Глюкоза, также известная как Наталья Ионова, недавно показала свою фигуру в мини-бикини. Певица обладает точеным и подтянутым телом. Во время совместного отдыха с Ксенией Собчак девушка даже заставила смущаться светскую львицу. Теперь артистка, как и большинство звезд, коротает время дома в самоизоляции. Даже не покидая родные стены, девушка старается выглядеть модно и привлекательно.

33-летняя Глюкоза не скрывает, что много трудится, чтобы хорошо выглядеть. Она правильно питается, а также занимается йогой. На новом фото певица решила продемонстрировать модный наряд в стиле casual. Она облачилась в синие джинсы с высокой талией и в белоснежный топ, под которым пользователи не увидели бюстгальтера. Артистка также сделала дневной макияж и распустила длинные белокурые волосы.

Наряд подчеркнул ее осиную талию и стройные ноги. «Как говорит моя бабушка, а ей уже 89 лет, доброта — это все что нам нужно!

Воспитать это чувство невозможно, но его можно дарить, и только тогда у него будет продолжение», — поделилась размышлениями звезда.

Поклонники посчитали, что своим постом Глюкоза заступилась за Регину Тодоренко, которая лишилась рекламных контрактов и звания «Женщины года» из-за скандальных высказываний о насилии. Многие также восхитились нарядом и фигурой артистки. «Выглядишь, как девочка», «Какая талия», «Стройняшка», «Вы очень классная, и все в точку», — прокомментировали пост подписчики.