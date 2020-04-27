61-летняя Марина Юдашкина в приталенном комбинезоне устроила мужу романтический ужин

Валентин Юдашкин, как и другие знаменитости, находится в самоизоляции. Однако большая семья не дает скучать модельеру. Рядом с ним находится не только супруга Марина, но также дочь Галина и внуки: Анатолий и Аркадий. Недавно в особняке кутюрье прошли праздники. Его внуки по-очереди отпраздновали дни рождения. Теперь жизнь вернулась в привычное русло. Маэстро работает в своей мастерской над новыми эскизами, а девушки развлекают малышей, которым сложно усидеть дома.

По всей видимости, Марина соскучилась по романтике. Она уже месяц не выходит в свет. Поэтому жена модельера устроила для него романтический ужин прямо дома. Сама она нарядилась по такому случаю. 61-летняя Юдашкина предстала в черном приталенном комбинезоне с тонким поясом, а также в бордовых туфлях. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру, а нюдовый макияж и укладка дополнили вечерний образ.

«Решила пригласить мужа на романтичный ужин! Нарядилась и жду его из мастерской!» — похвасталась жена кутюрье.

Поклонники восхитились моложавым видом Марины, а также ее роскошным образом. «Очень красиво! Вы, отношения, дом, сервировка, будьте счастливы!», «Вы прекрасны. У вас восхитительный вкус», «Вам нельзя не наряжаться! Красивый дорогой интерьер того требует. Вашей фигурой можно восхищаться», — прокомментировали пост подписчики. Вскоре под постом отметился и радостный Валентин Абрамович. «Иду!» — заявил он. Напомним, что влюбленные счастливы вместе уже более 30 лет.