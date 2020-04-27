«Две красотки»: Нюша оделась в одном стиле с годовалой дочкой Симбой

Многие поклонники восхитились трогательными кадрами, но отметили, что девочка все же больше похожа на отца.

Нюша не скрывает, что ее жизнь изменилась с появлением ребенка. Вскоре после свадьбы с Игорем Сивовым девушка отправилась в Майами, где родила своего первенца. Имя дочери певица скрывала почти год. Оказалось, что малышка получила необычное имя — Симба. Ради наследницы артистка даже переехала жить в просторный загородный дом. А вот от поездок она отказываться не стала. Во время путешествий пара берет наследницу с собой.

Но вот уже месяц Нюша соблюдает режим самоизоляции. Певица делится трогательными домашними кадрами, на которых то примеряет наряды, то позирует утром с только что проснувшейся дочкой. Часто гостят у звезды и сыновья ее мужа от прошлых отношений. Она только рада тому, что у нее большая семья.

Так как артистка живет за городом, у нее есть возможность гулять на своем участке. Она опубликовала снимки с прогулки. На них Нюша позирует в розовом пуховике, черных трениках и белоснежных кроссовках. Певица обнимала в кадре подросшую наследницу в точно таком же наряде. У крохи только шапка была цвета фуксии, а пуховик украшен принтом в виде бабочек.

«Сегодня на прогулку подбирали наряды в стиле „мама-дочка“, а кто под кого мимикрирует — это уже вопрос к вам, похожи?» — поинтересовалась звезда.

Многие поклонники восхитились трогательными фото. Им понравился стиль family look. «Две красотки, похожи», «Какие лапочки! Стильные такие», «Вы лапочки! Симба на папу больше похожа!», «Симба папина», «Ничего от матери», «Вам даже идёт это цвет», — прокомментировали пост подписчики.