Ходченкова вслед за Бородиной отправилась на прогулку в актуальном клетчатом пальто

Светлана Ходченкова не скрывает, что нашла для себя много занятий на карантине. Актриса коротает время дома, позируя в шелковых пижамах на фоне панорамных окон. Спустя месяц нахождения в четырех стенах она призналась, что устала читать, разбирать гардероб и изучать новые языки. Девушка призналась, что даже начала учиться готовить, чего никогда не делала. Однако у нее есть еще одна отрада — она каждый день гуляет со своим питомцем.

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Накануне Светлана поделилась снимком с прогулки. Впервые за долгое время она предстала не в пижаме, а в своем весеннем аутфите. Актриса отметилась в лесу в сапогах и длинном клетчатом пальто бежевого цвета. Даже свою собаку Ходченкова нарядила в стильный комбинезон. Девушка распустила волосы, а вот от макияжа отказалась. Она подчеркнула, что гуляет недалеко от дома.

Поклонники восхитились повседневным образом артистки. К слову, недавно в клетчатом пальто также предстала Ксения Бородина. Она в обновке отправилась на работу. «Светочка, ты лучшая!», «Пальто классное», «Мне нравится наряд», — прокомментировали пост подписчики. Оценила образ звезды для портала Teleprogramma.pro стилист Марина Корабель.

«Двубортное пальто прямого силуэта и свободного кроя в бежевой гамме и крупную клетку выглядит легко и непринужденно. Не смотря на то, что в этом сезоне актуальны вибрирующие полосы, клетка всегда будет актуальна!» — высказалась эксперт.

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.