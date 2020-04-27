Чарующие ноги: Ирина Шейк показала, как блистала в розовом мини-платье 13 лет назад

Ирина Шейк с юных лет стала покорять мировые подиумы. Теперь она одна из самых известных русских супермоделей. Девушка живет в Нью-Йорке с дочкой Леей. После расставания с Брэдли Купером, она сама растит трехлетнюю девочку. На помощь к ней приехала мама Ольга, которая теперь живет с моделью и нянчится с внучкой. Еще недавно девушка дефилировала на подиумах в рамках Недели моды в Париже и Милане, а теперь коротает дни в самоизоляции.

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Накануне Ирина решила порадовать поклонников. Она опубликовала архивные снимки. Сначала девочка показала, как выглядела в детстве, а потом нашла кадры, сделанные в 2007 году. На снимках модели всего 21 год. Она в розовом мини-платье и на каблуках позирует со своей подругой Анной Вьялицыной, которая тоже стала топ-моделью. Тогда их карьера только начиналась. Девушки на кадрах веселятся за кулисами.

Шейк в то время была очень загорелой, носила длинные волосы, и место бойфренда было вакантно. К слову, для сравнения модель опубликовала прошлогоднее фото своей мамы. На снимке темноволосая ухоженная женщина позирует на отдыхе. Поклонники были сражены тем, как молодо выглядит родительница Ирины.

Напомним, что в детстве девушка часто отдыхала в Геленджике с сестрой Татьяной. Недавно она показала архивные фото того времени. Родственница модели с мужем живет в Краснодаре. Они разводят породистых собак. А в марте у них родилась дочь Эмили. Этот ребенок стал для пары третьим. Также у них дочка Ирина и сын Максим. В Башкирии у Шейк также живет бабушка, которую она навещала несколько лет назад. А вот отец знаменитости умер, когда она еще была подростком.