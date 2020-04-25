«Какие ноги»: Ирина Пегова подчеркнула свои формы сиреневым мини-платьем

Ирина Пегова не так давно вернулась из Белоруссии. Несколько недель девушка провела на съемках, а в свободное время дразнила поклонников, катаясь на велосипеде, посещая спортзал и даже летая на вертолете. Лишь недавно артистка тоже оказалась в режиме самоизоляции. Вместе с 14-летней дочкой Татьяной она вернулась домой, но не в Москву, а деревню в Нижегородской области. Там хоть и действует режим карантина, но актриса спокойно гуляет по лесу, так как штрафовать ее некому.

Пегова наслаждается временем, которое может посвятить семье и любимым хобби. Она сразу устроила генеральную уборку, а потом отведала свежей рыбы, которую для нее наловил родственник. Выходные она начала с того, что вместе с друзьями очистила лес от мусора. А вот вечер артистка провела у холста с кистью в руках. Ирина решила брать уроки живописи, о чем давно мечтала. На фото она запечатлела не только свои работы, но и саму себя в сиреневом мини-платье.

Еще недавно Пегову многие хвалили, так как она после спортзала позировала в лосинах, демонстрируя постройневшую фигуру. А вот новый наряд артистки подчеркнул пышные формы ее тела. Грудь звезды и стройные ноги затмили все недостатки.

«Простите, что вам приходится на это смотреть…. это мои жалкие попытки…. маленький шажочки, что бы прикоснуться к великому из искусств! Я так рада, что у меня есть возможность поучиться живописи, попытаться освоить рисунок, узнать законы рисования», — рассказала актриса.

Поклонники восхитились образом Ирины ее новым талантом. «Нечего себе жалкие попытки!? Я бы из всего смогла только заштриховать», «Ух ты!!!! Какая красотища! Вы — талант», «Какие картины, а какие ноги!», — прокомментировали пост подписчики.