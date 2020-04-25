Ирина Шейк в принтованных брюках и свитшоте сделала домашнее фото с книгой о Путине

Ирина Шейк давно уехала жить в США. Последние четыре года она строила отношения с Брэдли Купером. У пары даже родился ребенок — дочь Лея. Но год назад они расстались. Теперь модель сама воспитывает трехлетнюю наследницу. Бывшему возлюбленному она не запрещает навещать ребенка. Когда она месяц находилась в командировке, Купер приглядывал за девочкой, хотя в Нью-Йорке с моделью живет ее мама Ольга, которая тоже помогает воспитывать внучку.

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В последнее время Ирина стала реже появляться на публике. Из-за карантина, который введен в Нью-Йорке, она вынуждена сидеть дома. Хотя в начале апреля ее видели на прогулке с бывшим возлюбленным Эмбер Херд — арт-дилером Вито Шнабелем. Она даже заглядывала к нему в гости. А накануне Шейк засняли папарацци прямо на улице. Модель гуляла с дочкой, которой предусмотрительно надела маску на лицо.

А вот в соцсети девушка поделилась домашним селфи. Она позировала, лежа на диване в принтованных брюках с высокой талией и свитшоте пудрово-сиреневого цвета. Волосы модели были распущена, а от макияжа она отказалась. Примечательно, что в руках она держала книгу про Владимира Путина. «Остаюсь дома», — подписала пост Ирина.

Поклонники принялись обсуждать домашнее фото звезды и ее вечернее чтиво. «Наша красивая русская модель и девушка! Гордимся», «Красивая без макияжа», «Какой крутой наряд», «Мне вы всегда нравились», «Идеальная», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что пока остается тайно, насколько серьезные отношения связывают русскую модель и владельца нью-йоркской галереи. Однако за Шнабелем давно закрепилась репутация ловеласа.