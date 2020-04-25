«Разрешили выходить на улицу!»: Лопырева в кружевном мини-платье прогулялась в Дубае

Модель рада тому, что теперь может выйти из дома.

Виктория Лопырева уже несколько месяцев находится в Дубае. Первое время девушка там занималась работой — организовывала фестиваль «Матрешка». Потом модель решила задержаться в жаркой стране, чтобы отдохнуть. Вместе с мужем Игорем Булатовым и годовалым сыном Марко Лео. Когда в ОАЭ был объявлен карантин, девушка предпочла не возвращаться в Россию. Полтора месяца она сидела в своем номере отеля и лишь спортом занималась на террасе с видом на побережье.

Похоже, что теперь у Виктории появилась возможность вновь выгуливать новые наряды. В последнее время модель стала реже краситься и укладывать волосы. В соцсети она выставляла архивные снимки. Но в конце апреля в Дубае самоизоляция была снята. Девушка сразу отправилась гулять в легком белом платье с кружевами. Она также выпрямила волосы и сделала нюдовый макияж. Лопырева подчеркнула не только красивую фигуру нарядом с декольте и эффектный загар.

«Свобода! В Дубае разрешили выходить на улицу в течении дня! Но днём жарко, а пляжи по прежнему закрыты. Вот, посмотрели классный фильм с двумя великолепными актерами Джеком Николсоном и Морганом Фрименом о двух совершенно разных людях из разных жизней», — рассказала модель.

Поклонники восхитились женственным образом знаменитости. Многие позавидовали блондинке. «Поздравляем со свободой!», «Какая красивая», Глядя на твои ноги всегда вспоминаю знак бесконечности«, «Принцесса», «Хорошо, когда можно погулять еще и у моря», — прокомментировали пост подписчики.