«Немного Шапокляк»: 20-летняя дочь Гузеевой вспомнила времена, когда была блондинкой

Ольга Бухарова часто экспериментирует со своей внешностью, но именно блонд представить на ней достаточно трудно.

20-летняя дочь Ларисы Гузеевой поделилась архивным снимком, где она была блондинкой. Экстравагантная Ольга достаточно часто экспериментирует с внешностью, пытаясь отыскать свой стиль: не так давно Бухарова примерила на себя образ восточной царицы, а позже полностью перевоплотилась в Джокера с кровавыми слезами.

На днях же Ольга, которая недавно шокировала аудиторию признаниями в воровстве, решила показать более раритетные снимки, на которых она покрасилась в блондинку. Для привыкших видеть Бухарову темненькой подписчиков было удивительно, как резко светлый цвет волос прибавил девушке возраста. Еще более странным стало сочетание удлиненного пиджака и юбки в пол.

В Сети девушку за внешний вид раскритиковали. «Немного Шапокляк», «Как-то по-бабульски», «Ольга, вы же молодая и стройная, зачем вам старческие наряды», «Блонд – однозначно плохо», «Как же хорошо, что сейчас вы так не выглядите», — высказались они.