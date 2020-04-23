«Уже в обуви на тумбу залезла»: Асмус в джинсовом наряде подразнила стройными ногами

Кристина Асмус живет в браке с Гариком Харламовым. Актриса прославилась, когда снялась в сериале «Интерны». В прошлом году девушку настигла вторая волна славы благодаря фильму «Текст», в котором она снялась в постельной сцене. На нее обрушилось много критики, но артистка с юмором отнеслась к ситуации. Она была польщена таким количеством внимания. Теперь девушка коротает дни в самоизоляции. Она старается быть открытой с поклонниками.

Асмус не раз признавалась, что склонна к полноте, поэтому она часто голодает и всегда следит за питанием. Ко всему прочему, у актрисы много комплексов. Буквально во всем она видит недостатки. Поклонники удивляются самокритичности девушки. На новом фото артистка предстала в джинсах слим и куртке оверсайз из денима. Кристина также дополнила образ белыми кедами. В стильном весеннем наряде она позировала, сидя на тумбе.

Пользователи Сети отметили, что актриса очень стройная. Многие написали, что даже в джинсах у девушки ноги смотрятся хрупкими. «Очень милая и красивая», «Симпатичная», «Уже в обуви на тумбу залезла», «Новые кеды что ли», «Кто-то устал тусить на карантине», «Принарядилась то», — прокомментировали пост подписчики. К слову, на днях Кристина взбудоражила поклонников, представ на снимке с округлившимся животом. Но она сразу призналась, что играет беременную в новом проекте. Однако фанаты были так воодушевлены, что теперь надеются, что скоро актриса действительно снова станет мамой. У нее пока подрастает только дочка Анастасия.