Полина Гагарина в джинсах скинни и куртке горчичного цвета предстала на съемках «Голоса»

Полина Гагарина уже месяц находится в самоизоляции. Певица только рада возможности больше времени уделять трехлетней дочке Мие. Она учит кроху читать и часто гуляет с малышкой за городом. На днях артистка запечатлела, как ее наследница катается на самокате в модном пуховике. Сама девушка старается не расслабляться. Она регулярно устраивает тренировки и онлайн концерты. А также ей приходится ездить на съемки шоу «Голос. Дети».

больше по теме Освоила самокат: Гагарина запечатлела двухлетнюю дочку в джинсах и серебристом пуховке Певица с радостью гуляет с наследницей.

Обычно она предстает на проекте в женственных платьях. Полина блистает в красивых нарядах, подчеркивающих достоинства ее фигуры. А 23 апреля певица поделилась кадрами с репетиции. Она стояла на сцене и помогала своей участнице. При этом артистка была облачена в джинсы скинни, футболку и куртку горчичного цвета в тон обуви. Гагарина, как и положено, была в маске, а также соблюдала дистанцию с другими людьми.

Поклонники восхитились не только весенним образом певицы, но и ее точеной фигурой. К слову, Девушка не в первый раз стала наставницей проекта. Она не скрывает, что работать с детьми очень волнительно. В этом году в кресле наставника также оказался Баста, а также Валерий Меладзе. А вот компанию ведущему Дмитрию Нагиеву составила Агата Муцениеце. С каждой неделей шоу близится к финалу и борьба становится более жесткой.