«Одна из модных тенденций»: Рудковская в мини-платье с широкими рукавами отметилась дома

Яна Рудковская не скрывает, что уже больше месяца находится на карантине. Так как продюсер посетила Париж, то ей пришлось сразу после поездки самоизолироваться дома. Светская львица старается не унывать в четырех стенах и каждый день придумывает, чем развлечь своих подписчиков. Пока у нее нет возможности выходить в свет, свои наряды она надевает дома и снимает забавные ролики с мужем и сыном.
Дома чаще всего Яна ходит в пижаме. Как оказалось, у нее целая коллекция брендовой домашней одежды. Цена одного комплекта может достигать 250 тысяч. Но накануне блондинка сменила обычный наряд на мини-платье свободного кроя с широкими рукавами и приятным летним принтом. Рудковская позировала у стола с цветами, а в руках держала половинку лимона. 45-летняя звезда выглядела посвежевшей и отдохнувшей.
Поклонники отметили, что наряд очень идет продюсеру. Они одарили ее комплиментами. Оценила аутфит Яны для портала Teleprogramma.pro и имидж-стилист Лариса Тимиряева.
«Летний яркий жизнерадостный образ. Ассоциируется с морем, пляжным отдыхом. Очень кстати в период продолжительной самоизоляции для поднятия настроения. Само платье достаточно простого лаконичного кроя, но отличается ярким и оригинальным наполнением в виде красочного печатного рисунка и широких рукавов, напоминающих кимоно. Акцент на рукавах — одна из модных тенденций. Сочный фрукт в руках Яны добавил ярких красок в сюжет», — высказалась эксперт.
К слову, Рудковская решила устроить конкурс среди подписчиков. Она решила разыграть крупную сумму денег, а каждой победительнице также вручить обувь или платье из своего гардероба.
Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.