Изоляционный стиль: поправившаяся Решетова ходит по дому в нижнем белье

Анастасия Решетова шесть месяцев назад стала мамой. Своему возлюбленному Тимати она подарила сына Ратмира. Пара живет вместе уже пять лет, но свадьбу играть не спешит. У рэпера уже есть ребенок от прошлых отношений — дочь Алиса. А вот для его избранницы малыш стал первым. Она быстро привыкла к роли матери и даже успела устроить ребенку путешествие к океану. Теперь звездная семья коротает время в самоизоляции.

Решетова не стала долго прятать лицо сына, а на днях даже позволила поклонникам сравнить наследника с детскими фото самой себя и Тимура. Однако мнения снова разделились. Одни видят в малыше черты матери, другие отца. К слову, на карантине девушка выходит погулять только на террасу. Ранее она начала заниматься спортом, чтобы вернуться в форму. Анастасия хвасталась точеной талией, но теперь даже побоялась озвучивать параметры тела. «Широкие. Сидя дома естественно набрала вес», — призналась она.

При этом девушка рассказала, что ходит дома не в халате и пижаме, а в платье или нижнем белье. В доказательство она опубликовала пикантное фото, на котором в полумраке позирует в бюстгальтере. «Частенько в платьишках и красивом белье», — заверила Решетова. Стоит отметить, что ранее в интервью она также говорила, что никогда перед Тимати не ходит в засаленных халатах с пятнами от борща. Похоже, что рэпер не дает ей своей возлюбленной расслабиться даже дома.

В беседе с поклонниками Анастасия заверила, что у них с музыкантом идеальная семья, как и на фото в соцсетях. Она заверила, что не старается приукрасить их отношения или жизнь.