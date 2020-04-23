Домашний образ с нотками гламура: Хмельницкая облачилась в шелковый костюм с перьями

Большинство звезд находятся дома в самоизоляции. Актеры не могут играть в театре, а певцы отменили свои концерты. Теперь одни наслаждаются временем, когда могут посвятить себя всецело семье, другие реализовывают себя как блогеры. Тяжелее всего приходится женщинам, которые вынуждены исключительно в домашних условиях следить за своей внешностью. А главным нарядом всех девушек стали пижамы и халаты.

Так Алена Хмельницкая еще недавно ходила дома в футболках, но и ей захотелось вновь почувствовать себя красивой. На новых фото актриса предстала в шелковом костюме шоколадного оттенка. Ее рукава были украшены перьями. Наряд облегал изящную фигуру 49-летней артистки. Она с улыбкой позировала на пианино. Хмельницкая призналась, что ощутила себя в золотом веке Голливуда. Поклонники восхитились красотой знаменитости. Оценила ее образ для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Женственный и роскошный образ с нотками гламура. Легкая скользящая ткань в сочетании с перьями превращают домашний образ в изысканный и дорогой. Плюс ко всему — это ультра модный аутфит. Каждая деталь в тренде: бельевой стиль, перья в виде декора, цвет палочки корицы. Пример того, как добавить домашнему образу гламура и романтики», — высказалась эксперт.

Напомним, что многие звезды обзавелись стильными пижамами, находясь в самоизоляции. Яна Рудковская каждый день предстает в брендовых домашних нарядах, а Анна Седакова выпустила свою коллекцию стильных пижам.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.