Журналисты выяснили, сколько Пугачева тратит на свой гардероб

В условиях самоизоляции Примадонна отказалась от услуг стилистов и предпочитает пополнять коллекции вещей сама.

Журналисты выяснили, сколько 71-летняя Алла Пугачева тратит на свой гардероб. Длительное время Примадонна прибегала к услугам персональных стилистов – последние десять лет артистке помогал подбирать наряды ее личный специалист по имени Алишер. Однако, недавно знаменитость и вовсе приняла решение отказаться от экспертных консультаций и начала приобретать вещи сама.

Выяснилось, что на собственном внешнем виде Пугачева не экономит. Так, например, в гардеробе Аллы Борисовны есть ботильоны от Valentino за 70 тысяч рублей – их певица демонстрировала в Instagram вместе с красным драповым пальто с запахом. Благодаря высокому каблуку, ноги артистки смотрятся заметно стройнее.

Хвасталась Пугачева и зимней джинсовкой на меху молочного цвета. Такую, по словам стилистов, можно купить не меньше, чем за 20 тысяч рублей, если повезет. Чаще всего же ее продают не меньше, чем за 100 тысяч.

Немало восторженных отзывов получил пугачевский наряд на минувший день рождения. Тогда Алла Борисовна появилась в зеленом платье в цветочек, однако мало кто знает, что на ноги знаменитость надела телесные лабутены за 100 тысяч рублей. Изюминкой в гардеробе исполнительницы являются наряды от Игоря Гуляева – дизайнер на постоянной основе поставляет Примадонне костюмы, средняя цена которых достигает 200 тысяч рублей, информирует «Комсомольская правда».

Не скупится Пугачева и на покупку дорогих украшений. Так, в шкатулке Аллы есть кольцо, стоимость которого запросто приравнивается к стоимости квартиры в Москве. Его произвела на свет ювелирная компания Graff.