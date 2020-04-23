«Просто и стильно»: невестка Орбакайте создала модный образ с джинсами и рубашкой оверсайз

Алена Краснова уже несколько лет состоит в браке с сыном Кристины Орбакайте Никитой Пресняковым. Влюбленные не скрывают, что пока решили жить для себя. Внук Аллы Пугачевой пишет музыку и выступает в небольших клубах со своей рок-группой, а его избранница работает в модельном бизнесе. Ко всему прочему, с недавнего времени она отучилась на фотографа и теперь сама устраивает фотосессии. Девушка обладает эффектной внешностью, а также интересуется модой.

Никита и Алена коротают дни в самоизоляции на бывшей даче Пугачевой. Там невестка Орбакайте прибралась и теперь то занимается йогой, то экспериментирует в образами. На днях она запечатлела себя в жакете оверсайз. А в солнечный день девушка устроила фотосессию на природе. Она поделилась весенним настроением. На кадрах блондинках предстала в джинсах с высокой талией и белоснежной рубашке оверсайз, которую завязала на талии. Нюдовый макияж и золотые украшения дополнили лаконичный look.

Поклонники пришли в восторг от снимков. Многие отметили, что у жены Никиты прекрасная внешность и утонченный вкус. «Это космос! Как тебе это удается? Что ни фото — глаза разбегаются, ну ооочень круто», — подметила одна из подписчиц. Оценила наряд Красновой для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Видим необычный, свежий, ультрамодный и в то же время в простом прочтении образ. Роскошная белая рубаха из хрустящего хлопка повязана по-молодежному на узел и пикантное колье, которое нельзя ни отметить. Мы часто видим джинсы во всевозможных прочтениях и образах. Джинсы и белая рубашка являются базовыми вещами любого гардероба. Белая рубашка может быть частью как делового, так и повседневного лука. В данном случае, все смотрится гармонично, просто и стильно. Здесь все продумано: она сделала укладку, легкий макияж, подобрала украшения, пояс, даже завышенная талия на джинсах. Все по-молодежному и стильно!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.