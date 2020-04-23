«Это тренд»: Марина Ким дополнила рубашку оверсайз модным аксессуаром

Марина Ким уже много лет ведет передачу «Доброе утро». Именно ее многие россияне видят первой, когда просыпаются и собираются на работу. Девушка это, конечно, знает, поэтому всегда выглядит элегантно в кадре. Однако в недавних пор многие коротают дни в самоизоляции. Хоть Ким и по-прежнему радует всех появлением в утренней передаче, она стала чаще делится новостями в соцсети, чтобы не давать скучать подписчикам.

Так накануне Марина решила показать новый look. Девушка облачилась в черные лосины и черную рубашку оверсайз в широкую синюю полоску. Она сделала акцент на талии с помощью широкого пояса, а в руки взяла сумку-шоппер. Женственный наряд телеведущая дополнила удобными кроссовками. Девушка предложила поклонникам оценить ее повседневный образ.

Многие поклонники остались в восторге от наряда Ким. «Очень красиво, да вам все идет», С вашими внешними данными, вам все к лицу«, «Марина в любом наряде очаровательна», — прокомментировали пост подписчики. Оценила аутфит телеведущей для портала Teleprogramma.pro имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева.

«Модный повседневный образ в стиле спорт шик. Мужской стиль в женской моде — это тренд. Подобран правильно размер рубашки — слегка оверсайз, что в сочетании с ремнем и акцентом на талии, подчеркивает хрупкость и стройность, а так же усиливает женственность. Ремень — один из самых модных аксессуаров весенне — летнего модного сезона. Беспроигрышный принт клетка, которая всегда актуальна. Сумка-шоппер, имитирующая картонный пакет в топе модных трендов. Резюмирую — модный повседневный аутфит», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.